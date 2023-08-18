​Тихонов не видит фаворита в матче «Спартак» - «Зенит»

В воскресенье вечером в рамках пятого тура Премьер-лиги России пройдёт дерби двух столиц – «Спартак» против «Зенита». Своими мыслями об этом противостоянии поделился экс-игрок «красно-белых» Андрей Тихонов.

«Я считаю, что фаворита в этом матче нет, встречаются две равные команды. Возможно, исход матча зависит от того, кто окажется удачливее, главное, чтобы обошлось без судейских ошибок, чтобы такой матч стал украшением», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что после четырёх сыгранных туров «Спартак» имеет в своём активе девять очков, а «Зенит» - семь.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.