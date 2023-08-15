Агент Клаудиньо высказался о возможном уходе бразильца из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, поделился мнением о возможном уходе 26-летнего бразильца из петербургского клуба.

«Уход Клаудиньо из «Зенита»? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с лета 2021 года. Действующий контракт полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского полузащитника в 20 миллионов евро.