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Агент Клаудиньо высказался о возможном уходе бразильца из «Зенита»

15 Августа 2023 • 10:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, поделился мнением о возможном уходе 26-летнего бразильца из петербургского клуба.

«Уход Клаудиньо из «Зенита»? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с лета 2021 года. Действующий контракт полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского полузащитника в 20 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия
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