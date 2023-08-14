Сербский защитник «Альмерии» Срджан Бабич близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает телеграм-канал «У Кузьмича».

По данным источника, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и главный тренер команды Гильермо Абаскаль решили остановить свой выбор на левоногом центральном защитнике «Альмерии», несмотря на другие более интересные варианты.

Сообщается, что Бабич является главным кандидатом «красно-белых» на вход. Трансфер может быть завершен в ближайшее время.

В прошлом сезоне 27-летний защитник провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три мяча. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 3,5 млн евро.