Семшов: «И «Зенит», и «Спартак» не дотягивают до своего максимального уровня»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют со «Спартаком».

По мнению эксперта, сейчас ни одна из команд не дотягивает до своего максимального уровня, поэтому фаворита предстоящей встречи определить сложно.

«Нельзя сказать, что кто-то из клубов выглядит лучше. Обе команды не дотягивают до своего максимального уровня. Но и в «Зените», и в «Спартаке» всё равно есть индивидуально сильные игроки», — приводит слова Семшова Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая восьмой «Зенит» на два очка. Очное противостояние этих команд состоится 20 августа и начнётся оно в 19:30 по московскому времени.