Данни заявил, что для «Зенита» принципиально важно обыграть «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни поделился комментарием о предстоящем матче между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

«Зениту» принципиально важно обыграть «Спартак», но ничего страшного не случится, если команда Семака не сможет одержать победу. Впереди весь сезон», — заявил Данни «РБ Спорту».

После четырех туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков. Санкт-петербургский клуб располагается на шестой позиции, имея в своей копилке семь баллов.

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» состоится 20 августа на домашней арене «красно-белых». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.