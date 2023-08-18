Радимов дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Российский тренер Владислав Радимов высказался в преддверии матча «Зенита» и «Спартака».

«Это самый интересный матч в туре. Предсказывать что-то в противостоянии невозможно – это игра на три результата. Единственное, что могу сказать точно – обе команды забьют», — заявил Радимов «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что в предстоящей встрече может быть любой поворот событий, не исключено, что кто-то будет вести 2:0, а потом проиграет.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 20 августа на домашней арене «красно-белых». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.