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Стало известно, сколько заработал Малком в России

14 Августа 2023 • 16:33 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Стало известно, сколько заработал бывший игрок питерского «Зенита» Маклом за четыре года пребывания в России.

Как сообщает «РБ Спорт», за первые три сезона форвард получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных. После продления контракта Малком получил 700 тысяч евро в качестве подъемных, также была увеличена его зарплата. Таким образом, за последний год он получил примерно шесть миллионов евро.

Напомним, что Малком в летнее трансферное окно перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, заключив долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

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Зенит Малком Филипе
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Комментарии (1)
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wertygaz
14 Августа 2023 в 16:48
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