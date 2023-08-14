Стало известно, сколько заработал Малком в России

Стало известно, сколько заработал бывший игрок питерского «Зенита» Маклом за четыре года пребывания в России.

Как сообщает «РБ Спорт», за первые три сезона форвард получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных. После продления контракта Малком получил 700 тысяч евро в качестве подъемных, также была увеличена его зарплата. Таким образом, за последний год он получил примерно шесть миллионов евро.

Напомним, что Малком в летнее трансферное окно перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, заключив долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.