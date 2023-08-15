В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Гарре

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи от интересе своего клуба к игроку самарских «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.

«Зенит» заинтересован в Гарре? Информация не соответствует действительности», - лаконично ответил Медведев «Спорту День за Днём».

Напомним, что Гарре стал игроком «Крыльев Советов» зимой 2023 года. Во всех официальных матчах за «Крылья» футболист оформил пять голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что питерцы всё же готовы приобрести у самарцев Гарре, но зимой и за круглую сумму в 10 млн.