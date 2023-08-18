ЦСКА опубликовал ролик, в котором высмеял презентацию новой формы «Спартака». Оказалось, что актёр, который в ролике «красно-белых» сыграл роль болельщика команды со стажем, полгода назад участвовал в съёмке «армейцев». В том ролике этот человек играл роль поклонника ЦСКА.

В пятом туре чемпионата России ЦСКА сыграет против «Динамо» на выезде, а «Спартак» - против «Зенита» дома. Матчи пройдут 19 и 20 августа соответственно.

Напомним, что в прошлом сезоне Премьер-лиги ЦСКА занял второе место, а «Спартак» - третье. Чемпионом же страны пятый год подряд стал «Зенит».