«Спартак» не может обыграть «Зенит» уже шесть лет

Московский «Спартак» не может обыграть питерский «Зенит» в чемпионате России уже шесть лет – с 2017 года.

В последний раз в рамках Премьер-лиги победа «красно-белых» над питерцами состоялась в сезоне-2017/18. Тогда «Спартак» победил на своей домашней арене - 3:1. Отличились Александр Самедов, Луис Адриано, Марио Пашалич, в составе «Зенита» голом отметился Доменико Кришито.

После этого команды сыграли 11 матчей в РПЛ (с учётом сегодняшнего), в которых «красно-белые» не выигрывали.

Напомним, что прямо сейчас к концу подходит второй тайм встречи «Спартака» и «Зенита» в Москве. Впереди гости из Санкт-Петербурга – 1:0, единственный гол в игре изящным дальним ударом не без помощи рикошета оформил Маркус Вендел.