Комличенко считает Соболева «дельфином»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о прозвище «дельфин».

«Мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин. Выяснили, что он. Он намного картиннее падает, бесконтактно», — приводит слова Комличенко Sport24.

Нападающий добавил, что образ дельфина — это не про него, ведь все пенальти прошлого сезона, кроме одного, были признаны правильными.

В нынешнем сезоне чемпионата России Комличенко принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола и сделал один ассист.

На счету Соболева один мяч и два голевых паса в трех играх нынешней кампании Российской премьер-лиги.