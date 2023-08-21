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Гордеев: «С таким соперником, как «Зенит», обкатывать новые вещи не всегда эффективно» эксклюзив

21 Августа 2023 • 15:28 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дерби «Спартак» - «Зенит», в котором команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение 1:3.

- Как оцените результат матча?

- Было видно сначала, что спартаковцы хотели, но на данный момент «Зенит» выглядит предпочтительнее. Хотя команда Абаскаля мне сейчас импонирует. Она быстрая, бегущая, нет балласта. Там много молодых ребят, которые были в юношеских сборных. То есть парни перспективные: Игнатов, Умяров, Пруцев. Просто у «Спартака» как-то все недокручено. Что-то есть, а чего-то не хватает. Конечно, хочется, чтобы «Спартак» составил конкуренцию «Зениту», но пока не получилось.

- А у кого-то получится?

- Мы все обсуждаем гегемонию «Зенита», но я не знаю, хорошо это ли плохо. В других чемпионатах тоже есть такие команды. Если это не искусственно, то, наверное, неплохо. Мне нравится стабильность в тренерском штабе питерцев.

- Считаете ли вы, что именно Абаскаль проиграли дерби из-за своих неверных решений в выборе состава и схемы? Ромб явно не сработал.

- Играли-то неплохо, но с таким соперником обкатывать новые вещи не всегда эффективно. Но то, что он ищет, что есть мысль – хорошо. Просто к этому ко всему не достает результата. Это дело времени.

- Многие вчера не поняли, почему Бонгонда, один из лучших футболистов в атаке, остался в запасе, как и Литвинов с Зобниным. Абаскаль здесь ошибся?

- Не думаю. Наоборот, появилась свежесть. Видно было, что команда играла с задором. Просто сказалось мастерство футболистов «Зенита».

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Зенит Андрей Гордеев
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