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Александр Мостовой: «Карасёва нужно наказать за пенальти в ворота «Зенита» эксклюзив

21 Августа 2023 • 18:46 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым раскритиковал решение арбитра Сергея Карасёва поставить пенальти в ворота питерцев в матче «Спартака» и «Зенита».

«Карасёв в этом матче сохранил интригу. Где там пенальти-то было? Такие пенальти давать нельзя. Там в борьбе мяч коснулся мизинца еле-еле, можно сказать. Тем более Барриос выбегал из-за Соболева, который намного выше. Соболев то просто стоял. Мяч не поменял траекторию после касания руки. Так что решение Карасёва - это сохранение интриги в матче. Такие пенальти давать - это безобразие.

Тут просто ничего не было. Представьте, если бы «Спартак» потом сравнял. Насколько сильно бы это судейское решение повлияло на результат. Сейчас, наверняка, будет детальный разбор этого момента. Думаю, Карасёва нужно наказать за такое решение», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Сергей Карасёв
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Комментарии (1)
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TEREX
21 Августа 2023 в 19:16
да ну саня..)) а ежыли ни паставили бы пинальтю..приставляиш какии вопли парасёвны бы на фсю страну начилися..))
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