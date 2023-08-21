Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым раскритиковал решение арбитра Сергея Карасёва поставить пенальти в ворота питерцев в матче «Спартака» и «Зенита».

«Карасёв в этом матче сохранил интригу. Где там пенальти-то было? Такие пенальти давать нельзя. Там в борьбе мяч коснулся мизинца еле-еле, можно сказать. Тем более Барриос выбегал из-за Соболева, который намного выше. Соболев то просто стоял. Мяч не поменял траекторию после касания руки. Так что решение Карасёва - это сохранение интриги в матче. Такие пенальти давать - это безобразие.

Тут просто ничего не было. Представьте, если бы «Спартак» потом сравнял. Насколько сильно бы это судейское решение повлияло на результат. Сейчас, наверняка, будет детальный разбор этого момента. Думаю, Карасёва нужно наказать за такое решение», - сказал Мостовой.