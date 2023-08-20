Джикия невольно помог Венделу открыть счёт в матче «Спартак» - «Зенит»

В центральном матче пятого тура Премьер-лиги «Зенит» гостит у «Спартака». Первые полчаса прошли без голевых ударов, но всё же в первом тайме команды ушли от нулей на табло. Иван Сергеев из пределов штрафной запустил мяч в перекладину, а в следующей атаке «Зенит» добился своего. Гости долго комбинировали на подступах к воротам, Вендел пробил низом, и мяч рикошетом от Георгия Джикии влетел впритирку с правой штангой.

«Зенит» ведет 1:0 и поднимается на третье место, опережая противника на одно очко. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.