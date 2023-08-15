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Игонин: Мостовой может стать лидером «Зенита»

15 Августа 2023 • 12:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин назвал футболиста, который может стать лидером команды после ухода Малкома.

«Мостовой может им стать. Можно говорить, что он ещё молод, но со временем это возможно. В современном футболе можно стать лидером и в 20 лет. Раньше это было невозможно», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в современном футболе реально стать лидером в молодом возрасте, на что способен полузащитник «сине-бело-голубых».

Напомним, что Малком покинул «Зенит» этим летом после четырёх лет в Санкт-Петербурге. На счету Андрея Мостового 114 матчей и забил 21 гол в футболке «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Андрей Мостовой
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