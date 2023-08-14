После ухода Ивановича руководству «Зенита» запретили приглашать игроков с зарплатой больше четырёх миллионов евро

После ухода сербского защитника Бранислава Ивановича из «Зенита» руководству питерского клуба запретили приглашать футболистов с зарплатой больше четырех миллионов евро.

Как сообщает «РБ Спорт», экс-игрок лондонского «Челси» был самым высокооплачиваемым легионером, его зарплата составляла 4,2 миллиона евро за сезон.

Таким образом, Малком подписал контракт с «Зенитом» за четыре миллиона евро за сезон плюс бонусы, его зарплата увеличилась после продления соглашения.

Иванович выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год.

Ранее он также выступал за московский «Локомотив».