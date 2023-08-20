Корнеев считает, что Мозес сыграет «десятку» в матче с «Зенитом»

Известный функционер и футбольный эксперт Игорь Корнеев поделился мнением о том, кто займёт позицию плеймейкера у «Спартака» в матче с «Зенитом».

«Думаю, Мозес. Он достаточно эффективен в этой позиции. Абаскаль нашел ему оптимальное место на поле. Он может и «восьмерку» сыграть, и подняться чуть выше. Нанести завершающий удар», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Мозес умеет хорошо играть в обороне, поэтому для баланса между линиями он будет полезнее, чем Игнатов.

В текущем сезоне 32-летний Мозес принял участие в трех матчах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом.

Встреча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет сегодня, 20 августа. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка, который стартует в 19:30 по мск.