Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о поражении столичного клуба от питерского «Зенита» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Салихова отметила, что «красно-белым» необходимо определиться со стартовым составом и перестать ротировать его.

«Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году», - добавила она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:3, тем самым уступив во втором туре подряд.