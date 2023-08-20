Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о поражении столичного клуба от питерского «Зенита» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.
Салихова отметила, что «красно-белым» необходимо определиться со стартовым составом и перестать ротировать его.
«Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году», - добавила она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
Напомним, что «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:3, тем самым уступив во втором туре подряд.
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!»
В. Маяковский.
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