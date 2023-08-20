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Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита»

20 Августа 2023 • 23:16 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о поражении столичного клуба от питерского «Зенита» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Салихова отметила, что «красно-белым» необходимо определиться со стартовым составом и перестать ротировать его.

«Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году», - добавила она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:3, тем самым уступив во втором туре подряд. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова
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20 Августа 2023 в 23:21
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