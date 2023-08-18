Тарханов: «От «Спартака» и «Зенита» ожидаю атакующего футбола»

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о главном матче пятого тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» примет дома питерский «Зенит».

«У «Зенита» идёт перегруппировка из-за ухода Малкома – он был значимой фигурой. Что касается осечки «Спартака» в матче с «Уралом» - такое бывает, может и опять случиться. Ожидаю увидеть атакующий футбол, поскольку обе команды делают ставку на нападение», - прогнозирует Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, дерби «красно-белых» и «сине-бело-голубых» состоится 20 августа. Встреча стартует в 19:30, время московское. Хозяева встречи опережают гостей в турнирной таблице всего лишь на два очка.