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Соболев прокомментировал поражение от «Зенита»

20 Августа 2023 • 22:55 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев подвёл итог матча пятого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита».

«Отрицательные впечатления, проиграли. На мой взгляд, по делу. Они были сильнее. Мы не поверили в себя до конца, возможно. Отвратительный первый тайм, второй получше был», — заявил форвард московского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». Соболев отметил, что ему нет дела до дубля Вендела, также отметив, что в команде был разговор относительно отношения к игре после поражения от «Урала» в предыдущем туре.

Напомним, что Александр Соболев стал автором единственного мяча в ворота «Зенита» в поединке, который закончился в пользу «сине-бело-голубых» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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