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Гладилин: «В матче с «Зенитом» мы снова увидим ошибки в обороне у «Спартака» эксклюзив

16 Августа 2023 • 19:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартак» - «Зенит».

- Матч «Спартак» - «Зенит» может повлиять на битву за золото или еще рано так говорить?

- Еще рано говорить об этом. Но если одна из команд выиграет, это обострит ситуацию. Соперники равные, но фаворитом я считаю «красно-белых».

- Почему?

- «Зенит» потерял Малкома, Кузяева и пока никак не восстановит игру. У питерцев немного нарушены связи в атаке. Есть проблемы. Но и у «Спартака» с обороной не все в порядке.

- То есть, в исполнении «Спартака» мы снова увидим ошибки в обороне?

- Конечно. Все-таки у «Зенита» очень сильная атака, а москвичи еще не играли на старте сезона с такими сильными соперниками, у которых есть исполнители высокого класса. Мы видим, что «красно-белые» пропускают в матчах с любыми соперниками. В игре на Кубок было четыре пропущенных мяча, с «Уралом» три. Так что у «Спартака» есть проблемы при обороне ворот. Очная встреча команд состоится 20 августа, начало — в 19:30 по мск.

- Тренерский штаб рискнет выпустить Свинова на ворота?

- Они будут смотреть на состояние вратарей. Я считаю, что здесь не будет никакого риска. Все вратари в команде почти равного класса. Не от Свинова зависит результат. Сам голкипер находится в хорошем состоянии и много выручает.

- Ожидаете увидеть открытый футбол?

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- Вряд ли. Обе команды будут играть на результат. Будет равная позиционная игра с большим количеством единоборств. Кто лучше будет обороняться и лучше реализует свои моменты, тот и победит. А вообще, может быть любой результат: как победа одного из соперников, так и ничья. У «Спартака» преимущество лишь в том, что он будет играть дома при своих болельщиках.

- Не опасаетесь, что судейский фактор может повлиять на результат?

- Нет. Судей все задергали и они сейчас под таким пристальным надзором, что иногда ошибаются не по своей вине. Не думаю, что будет предвзятость.

- После ухода Малкома есть ли в «Зените» игрок, которого можно назвать лидером прямо сейчас?

- Клаудиньо. Это играющий футболист, но ему нужны партнеры. Он не до конца лидер, но потенциально это сильный игрок.

- Если сравнивать соперников, какая команда вам больше нравится по исполнителям и чей футбол больше впечатляет?

- Оборона сильнее у «Зенита», а нападение у «Спартака». А если говорить об игре, то меня не впечатляют ни та, ни другая команда. Они сейчас в одинаковом состоянии и находятся в поиске. У каждого свои проблемы, поэтому они и потеряли на старте очки.

Елена Григорьевская

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