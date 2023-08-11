Джикия высказался после поражения от «Урала»

Капитан и лидер обороны московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал неожиданное поражение своей команды от «Урала».

«Недовольны результатом, конечно. Вели, но в конце пропустили необязательные голы. Разберём, сделаем выводы и постараемся избегать таких ошибок в будущем», - цитирует Джикию «Матч ТВ».

Напомним, что «красно-белые» пятничным вечером уступили на выезде в Екатеринбурге со счётом 2:3. Судьба матча решилась в его концовке благодаря двум голам игроков уральцев, которые перевернули ход встречи.

«Прошел только четвертый тур, говорить о каких‑то итоговых местах пока не стоит», - добавил футболист.