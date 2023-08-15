Павлюченко: Если «Спартак» проиграет 5 матчей, то произойдёт какая-то встряска

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на информацию, согласно которой наставник «Ростова» Валерий Карпин мог возглавить «красно-белых».

«Понятно, что, если команда пять-шесть матчей проиграет, то встряска какая-то произойдет. Но кто будет главным тренером и уйдет ли Абаскаль, не могу сказать. На сегодняшний день у «Спартака» все не так плохо», — цитирует слова Павлюченко «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что Карпин мог сменить Абаскаля на посту главного тренера команды, однако сам тренер «Ростова» назвал эту новость бредом.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с прошлого лета. Контракт испанского специалиста со столичной командой рассчитан до 2025 года.