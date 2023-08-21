Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1.

- Многие сказали, что Абаскаль не угадал со стартовым планом. Вы согласны с этой точкой зрения?

- Я не обращаю внимания на тренеров, я обращаю внимание на игру. Сам матч был равным, но «Зенит» превзошёл соперника по количеству голевых ситуаций. У «красно-белых» есть проблемы в обороне, но это всем давно известно. Атака у Абаскаля хорошая, а с обороной проблемы.

- Вернувшийся в обойму «Зенита» Вендел показывает свой лучший уровень?

- Он забил два мяча, находится в хорошей форме. Вендел - мастер! Если есть мастерство, то неважно, принимал он участия в товарищеских матчах, или нет.

- А группа атаки «Спартака» понимала друг друга на поле?

- У них были моменты, даже защитник мог забить гол, но что-то не получилось.