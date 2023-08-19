Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Спартак» - непредсказуемая команда»

19 Августа 2023 • 03:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 2.50 X 3.60 2 2.65
20.08 19:30

Центральным матчем очередного, пятого тура российского чемпионата станет поединок «Спартака» с «Зенитом», своим мнением о нем поделился Максим Деменко - бывший игрок национальной сборной, в ходе своей карьеры успевший поиграть как за «Спартак», так и за «Зенит».

Он назвал московский клуб «непредсказуемой командой» - после трех побед кряду на старте чемпионата «Спартак» проиграл «Уралу».

- «Спартак» сейчас очень непредсказуемая команда. Может выдать матч, и все опять начнут говорить о его силе. Жду, что будет очень интересный матч. Однозначно с обилием голов. Посмотрим, к кому повернется удача. Выиграть могут как «Зенит», так и «Спартак»- цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.70 2.45
Видео
19.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Урал Урал
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
03:21 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Поражение повлияло на «Спартак»
03:03 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» - непредсказуемая команда»
18 Августа
23:42 · Россия. Премьер-лига
Грицаенко: «Все в «Рубине» понимали, что мы находимся в непростой ситуации»
23:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» потеряли Гарре несколько недель
22:27 · Россия. Премьер-лига
Как «Рубин» победил впервые в сезоне - видео видео
22:21 · Россия. Премьер-лига
Прудников: Хочется, чтобы «Спартак» победил у «Зенита»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Сафиуллин: «Рубин» доверяет Рахимову»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Команда была просто очень хорошо заряжена»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оставил прогноз на матч «Динамо» и ЦСКА
21:55 · Россия. Премьер-лига
Комличенко считает Соболева «дельфином»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий установил рекорд текущего сезона по отборам за матч
21:53 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Надо было иметь более холодную голову, действовать более рационально играть, мы не смогли это сделать»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Мартынович: «Думаю, что эта победа придаст уверенности, и дальше будем двигаться только вперёд»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Салтыков может перебраться в ЦСКА слухи
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» провели худший матч сезона РПЛ по ударам и ожидаемым голам
Все новости
Рекомендуем