Деменко: «Спартак» - непредсказуемая команда»

Центральным матчем очередного, пятого тура российского чемпионата станет поединок «Спартака» с «Зенитом», своим мнением о нем поделился Максим Деменко - бывший игрок национальной сборной, в ходе своей карьеры успевший поиграть как за «Спартак», так и за «Зенит».

Он назвал московский клуб «непредсказуемой командой» - после трех побед кряду на старте чемпионата «Спартак» проиграл «Уралу».

- «Спартак» сейчас очень непредсказуемая команда. Может выдать матч, и все опять начнут говорить о его силе. Жду, что будет очень интересный матч. Однозначно с обилием голов. Посмотрим, к кому повернется удача. Выиграть могут как «Зенит», так и «Спартак»- цитирует слова Деменко Газета.Ru.