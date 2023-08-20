Пономарёв назвал победителя матча «Спартак» - «Зенит»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился комментарием в преддверии матча пятого тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит».

«Мне «Спартак» в последнее время в принципе нравится. Хорошо выглядит. А вот у «Зенита», когда он потерял Малкома, игра расстроилась. Так что «Спартак» даст ему сегодня бой», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Как считает бывший футболист, «красно-белые» выйдут победителями из этого противостояния, обыграв команду Сергея Семака со счетом 1:0.

Встреча «Спартака» и «Зенита» пройдет сегодня, 20 августа. Начало матча запланировано на 19:30 по мск. Не пропустите прямую трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.