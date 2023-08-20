Семак не считает, что матч со «Спартаком» был лучшим в сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» (3:1) для «Матч ТВ».

- Насколько нервными были минуты, когда «Спартак» отыграл один гол, и было ощущение, что он вернулся в игру и даже на ничью претендует?

- Любая команда может сравнять счет, если преимущество минимальное. При любом счете можно отыграться и два забить в концовке, даже три, бывают такие моменты. Но в принципе мы играли достаточно уверенно. Конечно, давление и нервозность присутствовали, игра важная и принципиальная, обе команды играли эмоционально. Но мы сделали все, что было нужно, и победили абсолютно по делу.

- Не кажется вам, что это самый мощный и сильный матч «Зенита» со старта этого сезона?

- Нет, не кажется. Сегодня ошибались тоже достаточно много, если брать для нас, более надежно, правильно и качественнее могли играть. По поводу контроля игры и создания моментов. Еще раз повторюсь, такая игра важная и принципиальная, что эмоции порой мешали играть и показывать футбол лучше. А так в предыдущих матчах мы играли не хуже.

- С точки зрения психологии и уверенности в себе что эта победа значит?

- У нас нет проблем с психологией и уверенностью в себе. Мы стараемся каждый матч играть на победу, выкладываться. Когда-то получается лучше, когда-то хуже, но мы всегда стараемся делать свою работу хорошо.