Защитник «Альмерии» Срджан Бабич в ближайшее время должен пополнить состав московского «Спартака».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 27-летний футболист сборной Сербии — это кандидатура спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» близки к подписанию Бабича. Отмечалось, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль одобрил сделку.

По данным СМИ, заработная плата Бабича в «Спартаке» составит полтора миллиона евро за сезон.

Предстоящий матч «Спартака» запланирован на 20 августа. В этот день коллектив Абаскаля примет на своем поле «Зенит».