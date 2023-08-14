Защитник «Альмерии» Срджан Бабич в ближайшее время должен пополнить состав московского «Спартака».
Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 27-летний футболист сборной Сербии — это кандидатура спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта.
Ранее сообщалось, что «красно-белые» близки к подписанию Бабича. Отмечалось, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль одобрил сделку.
По данным СМИ, заработная плата Бабича в «Спартаке» составит полтора миллиона евро за сезон.
Предстоящий матч «Спартака» запланирован на 20 августа. В этот день коллектив Абаскаля примет на своем поле «Зенит».
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