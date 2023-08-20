​Свинов в воротах, Бонгонда в запасе: «Спартак» объявил состав на битву с «Зенитом»

В главном матче пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Зенит». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Свинов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Игнатов, Денисов, Мозес, Мартинс, Медина, Промес, Соболев.

Отметим, что Тео Бонгонда начнёт игру на скамейке запасных.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после четырёх сыгранных матчей РПЛ «Спартак» имеет в своём активе девять очков.