Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде: «Кейта останется в «Спартаке»

15 Августа 2023 • 15:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что сенегальский футболист не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 28-летний Бальде может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или ОАЭ.

«Интерес из Саудовской Аравии? Кейта останется в «Спартаке», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом прошлого года из итальянского «Кальяри». В составе «красно-белых» нападающий успел провести 19 матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Действующий контракт Бальде с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 2,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
16:56 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Если Торопу давать играть, то он будет раскрываться»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН» исключил уход Юрана
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кафанов — о Лантратове: «Он приносит очки «Локомотиву», когда команда их не заслуживает»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Вероятность того, что Гарре покинет «Крылья Советов» высокая»
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Карпин отреагировал на информацию о том, что он мог возглавить «Спартак»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Кейта останется в «Спартаке»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков вряд ли сыграет со «Спартаком» - агент
15:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Николсон будет готов к игре с «Зенитом»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Гарре хочет покинуть «Крылья Советов»
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на уход Буффона из футбола
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Ахмат» не предлагал Конате продлить контракт»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев после отставки из «Ахмата»: «Мне не стыдно за свою работу»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «В атаке у «Ростова» вернулись стандарты»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и журналист получили приглашения на заседание КДК
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Отставка Ташуева ожидаема, результаты «Ахмата» были неприемлемыми» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем