Агент Бальде: «Кейта останется в «Спартаке»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что сенегальский футболист не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 28-летний Бальде может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или ОАЭ.

«Интерес из Саудовской Аравии? Кейта останется в «Спартаке», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом прошлого года из итальянского «Кальяри». В составе «красно-белых» нападающий успел провести 19 матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Действующий контракт Бальде с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 2,5 миллиона евро.