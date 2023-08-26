Глушаков: «Я не так прям пристально слежу за «Спартаком»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о поражении столичного клуба от питерского «Зенита» (1:3) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Ну, я не так прям пристально слежу за «Спартаком». Просто иногда футбол смотрю. Вижу результаты, «Уралу» «Спартак» проиграл, здесь проиграл», - приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Столичный клуб после пяти туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе девять набранных очков.

Сегодня,26 августа, «красно-белые» сыграют против «Ахмата». Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.