Личка: «Зенит» стал ещё сильнее, нам надо много работать, чтобы достичь их уровня»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о соперничестве с «Зенитом».

По мнению специалиста, в нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» стали ещё сильнее.

«Зенит» стал ещё сильнее. Нам надо ещё много работать, чтобы достичь их уровня», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В пяти турах РПЛ «бело-голубые» набрали 10 очков и опережают «Зенит» на три балла. Однако петербуржцы имеют одну игру в запасе, которую они проведут сегодня, 20 августа, против «Спартака».

«Динамо» же свой следующий матч проведёт 26 августа против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.