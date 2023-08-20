Корнеев — о Зиньковском: «Он очень плотно сел на скамейку»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о нападающем «Спартака» Антоне Зиньковском.

По мнению эксперта, вингер редко будет выходить в стартовом составе «красно-белых», ведь сейчас Квинси Промес и Тео Бонгонда демонстрируют отличную игру.

«Более того, если посмотреть, как Зиньковский себя проявляет, выходя на замену, приходится констатировать: он очень плотно сел на скамейку», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок считает, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль будет только в крайних случаях выпускать Зиньковского с первых минут.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.