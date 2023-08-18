Тарханов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит».

«Шансы 50 на 50. Здесь сложно предположить, кто победит. Сейчас у «Спартака» видны проблемы в обороне после проигрыша «Уралу», а «Зенит» играет не так ярко, как обычно», — цитирует Тарханова Betonmobile.

По мнению эксперта, «Спартак» может обыграть «Зенит» за счет атакующих действий, но при этом команда должна надежно сыграть в обороне.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 20 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

После четырех туров «красно-белые» занимают третье место в РПЛ. Подопечные Сергея Семака располагаются на шестой позиции.