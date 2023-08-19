Мор: «Игнатов — недооценённый футболист»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием о полузащитнике «красно-белых» Михаиле Игнатове.

«Мне кажется, Игнатов — недооцененный футболист. Его вклад в игру и успехи «Спартака» не до конца всеми воспринимается. Каждый раз, когда он появляется на поле, он очень много работает на команду», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Игнатов — настоящий спартаковский игрок, но ему нужно больше игровой практики. Ему не хватает эгоизма, чтобы как следует продемонстрировать свои способности, добавил Мор.

В текущей кампании 23-летний хавбек появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Помимо этого, на счету Игнатова три результативных паса.