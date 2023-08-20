Промес: «Сложно играть, когда пропускаешь голы, особенно против такой команды, как «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Зенитом» (1:3).

- Что сегодня не получилось у «Спартака»?

- Действительно тяжело играть, когда ты первый пропускаешь, мы в первом тайме пропустили гол. Нужно было это срочно исправлять. Во второй половине мы вышли лучше, создавали моменты, забили пенальти, вернулись в игру, был счет 1:2. Но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда пропускаешь. Это наша проблема.

- Сегодня новая схема была у «Спартака», насколько это осложняло взаимодействие?

- Действительно, новая схема. Мне даже показалось, что я выпадал в первом тайме из игры, когда мы играли в два нападающих. Во втором тайме было лучше, особенно с выходом Тео у нас стало получаться, но сложно играть, когда пропускаешь голы, особенно против такой команды, как «Зенит».

- После удачного старта два поражения подряд. Насколько это психологический удар по «Спартаку»?

- Когда все говорили про нас хорошие вещи, о том, как «Спартак» хорош, случился матч с «Уралом», где мы были недостаточно хороши. Но и сегодня эта игра нам не удалась, хотя мы начали ее неплохо. Но опять же, как я сказал вначале, сложно играть, когда по ходу матча приходится что-то исправлять. Речь идет о том, что мы первыми пропускаем.