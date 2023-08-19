​Джикия назвал свою цель в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, какая мотивация движет им, если не брать количество проведённых матчей.

«Поднять в качестве капитана Кубок за победу в РПЛ - вот моя мотивация и цель. Особенно сейчас, когда нет еврокубков и официальных матчей сборной», - сказал Джикия, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году, когда команду тренировал Массимо Каррера. Джикия перебрался в московский клуб «Амкара» как раз посреди того сезона.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 20 августа – против «Зенита» на своём поле в пятом туре Премьер-лиги.