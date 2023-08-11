Динияр Билялетдинов: «Спартак» – заложник своего стиля»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал первое поражение «красно-белых» в новом сезоне. Напомним, что на старте четвёртого тура московский клуб неудачно съездил в Екатеринбург к «Уралу» и упустил победу на последних минутах – 2:3.

«Спартак» – заложник своего стиля: ребята стараются атаковать, и не всегда успевают в оборону. Их защита могла бы действовать лучше, мобильнее. Если проблемы будут решены, команда станет очень серьёзной», - делится Билялетдинов со «Спорт-Экспрессом».

Более подробно с тем, что происходило в вечернем пятничном матче, можно ознакомиться в ревью от нашей редакции.