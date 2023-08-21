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​Орлов: «Зенитовцы отрезали Промеса и Соболева от остальных»

21 Августа 2023 • 14:36 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по матчу между «Спартаком» и «Зенитом», который проходил в воскресенье вечером. В нём «сине-бело-голубые» отпраздновали гостевую победу со счётом 3:1.

«У «Спартака» не было компактности, довольно большие разрывы между линиями. В тень ушли лидеры. В первом тайме комментаторы, кажется, только два раза произнесли фамилию Промеса. Почему? Зенитовцы отрезали Квинси и Соболева от остальных», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Орлова, выбор Сергеем Семаком схемы с тремя центральными защитниками себя оправдал. Комментатор отметил, что за счёт коротких передач «сине-бело-голубые» преодолевали давление и создавали численный перевес в атаке.

«Спартак» после пяти туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место (девять очков), а «Зенит» - четвёртое (десять очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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