Кавазашвили — о матче «Спартак» - «Зенит»: Карасёв не будет хулиганить

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Сергея Карасёва главным арбитром матча 5-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут «Зенит».

«Думаю, Карасёва назначили только из-за его опыта. Сегодня ни один судья не будет подыгрывать какой-нибудь команде из-за прихода нового руководителя. Поэтому я даже не думаю, что Карасёв будет хулиганить», — приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Очное противостояние московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» состоится 20 августа в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени.

Ранее были назначены судьи на все матчи предстоящего тура РПЛ.