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Коновалов: «Желательно, чтобы ошибки арбитра матча «Спартак» - «Зенит» не были результативными» эксклюзив

18 Августа 2023 • 17:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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20.08 19:30

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил надежду, что арбитры не станут героями матча «красно-белых» против «Зенита».

- Как вы считаете, будет ли задача у «Зенита» индивидуально сыграть против Квинси Промеса?

- Нет. Я в этом уверен. «Зенит» достаточно силен, чтобы уделять Промесу какое-то суперповышенное внимание. Понятно, что этот футболист требует внимания, но никого персонально против него не будут ставить. Иначе это пойдет во вред игре.

- Мы видим, что в последних матчах оборона «Зенита» не блещет…

- Про «Спартак» можно сказать то же самое. Когда команда играет в атакующий футбол, то всегда у своих ворот возникает больше моментов, чем когда команда играет в оборонительный футбол. У «Зенита» есть какие-то нюансы, в плане построения игры. Не все у них получается. Поэтому я и считаю, что будет интересный матч с обилием моментов и голов.

- Получается, что если учитывать все проблемы питерцев, то для «Спартака» любой результат, кроме победы, можно считать неудачей?

- Для «Спартака» исторически любое место, кроме первого, – неудача. «Красно-белые» однозначно будут настраиваться на победу в предстоящем матче. Но и соперник тоже настраивается взять три очка. Для обеих команд какой-то другой результат станет неудачным.

- Не опасаетесь, что судейский фактор может повлиять на результат?

- Арбитры тоже люди. Он могут допускать ошибки. Желательно, чтобы эти ошибки не были результативными. Понятно, что мелкие недочеты могут быть. Но сейчас есть ВАР, который дает возможность пересмотреть ключевые эпизоды. Надеюсь, что в плане судейства матч тоже получится хорошим, без грубых ошибок.

Матч «Спартак» - «Зенит» запланирован на воскресенье, начало в 19:30.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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