Сергеев: «Пока не думаем о чемпионстве»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев оценил перспективы клуба после победы над столичным «Спартаком» в пятом туре РПЛ.

«Сегодня у нас позитивные и радостные впечатления. Вывеска соответствовала игре. Можно ли считать это заявкой на шестое чемпионство? Мы неудачно начали. Пока не думаем о чемпионстве», - заявил игрок «сине-бело-голубых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также форвард отметил, что команда вышла с необходимым настроем после слабого старта сезона и низкой позиции в турнирной таблице.

Напомним, что «Зенит» выиграл у «Спартака» в гостевом поединке Премьер-лиги со счетом 3:1. В составе «сине-бело-голубых» дублем отличился Вендел, Матео Кассьерра установил окончательный счет встречи.