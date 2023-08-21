Божович считает, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак»

Экс-наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком». Матч пятого тура чемпионата России завершился со счетом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

«Несмотря на то, что у «Зенита» не было Малкома, их победа была ожидаемой. Питерцы очень уверенно выиграли. При счете 2:1 Промес мог сравнять счет, но все равно итоговый счет по делу», — цитирует Божовича Metaratings.

Эксперт признался, что его удивил стартовый состав «Спартака», в который не попал Тео Бонгонда, забивавший практически во всех играх.

В следующем туре «Спартак» будет играть с «Ахматом», а «Зенит» встретится с «Уралом».