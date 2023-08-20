Джикия дал комментарий после поражения от «Зенита»

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от петербургского «Зенита» в матче пятого тура РПЛ.

«У нас не получилось забить и использовать свои моменты. Создавать моменты — тоже. Хотя реакция во втором тайме была хорошая. Вышли хорошо. Отыгрались, но когда в концовке понеслись вперёд, пропустили нелепый гол. Ошиблись и как итог проиграли», — заявил защитник «красно-белых», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Также Джикия отметил, что, несмотря на шесть лет без побед над «Зенитом» в чемпионате, нужно двигаться дальше, поскольку в будущем будут другие игры с петербургским клубом. По мнению Георгия, матчи с «сине-бело-голубыми» проходят на ином уровне давления из-за статуса чемпиона России.

Напомним, что «Спартак» уступил в домашнем поединке Премьер-лиги со счётом 1:3. В составе «красно-белых» в принципиальном матче отличился Александр Соболев.