Булыкин: Результат матча «Спартака» и «Зенита» не понравился

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о результате матча пятого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

«Результат не понравился. Было видно исполнительское мастерство нападающих «Зенита» и «Спартака». И всё решило как раз оно: когда нужно было попадать по воротам и забивать, то «Зенит» это делал», — заявил экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» в интервью «Чемпионату». По его мнению, подопечные Гильермо Абаскаля не показали чемпионские амбиции в этом поединке, также отметив, что у «красно-белых» впереди достаточно встреч для исправления физического и психологического состояния.

Напомним, что «Спартак» уступил домашний поединок против «Зенита» со счётом 1:3. «Сине-бело-голубые» поднялись на четвёртое место в турнирной таблице (10 очков), а «красно-белые» опустились на шестую строчку (9 очков).