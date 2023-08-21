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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: Результат матча «Спартака» и «Зенита» не понравился

21 Августа 2023 • 22:58 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о результате матча пятого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

«Результат не понравился. Было видно исполнительское мастерство нападающих «Зенита» и «Спартака». И всё решило как раз оно: когда нужно было попадать по воротам и забивать, то «Зенит» это делал», — заявил экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» в интервью «Чемпионату». По его мнению, подопечные Гильермо Абаскаля не показали чемпионские амбиции в этом поединке, также отметив, что у «красно-белых» впереди достаточно встреч для исправления физического и психологического состояния.

Напомним, что «Спартак» уступил домашний поединок против «Зенита» со счётом 1:3. «Сине-бело-голубые» поднялись на четвёртое место в турнирной таблице (10 очков), а «красно-белые» опустились на шестую строчку (9 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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