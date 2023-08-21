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Бывший тренер «Ахмата» Ташуев считает, что Семак переиграл Абаскаля

21 Августа 2023 • 09:39 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о матче пятого тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» (3:1).

Специалист считает, что петербуржцы одержали заслуженную победу, так как главный тренер «Зенита» Сергей Семак превзошёл своего визави Гильермо Абаскаля в тактическом плане.

«У «Спартака» в атаке была достаточно спонтанная игра, креативной игры во флангах и полуфлангах не получилось. Семак сыграл более прагматично и использовал сильные качества своих футболистов, в частности, Вендела», — цитирует Ташуева «Газета.Ру».

После пяти туров РПЛ «Зенит» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 10 очков. Шестой «Спартак» отстаёт от «сине-бело-голубых» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Сергей Ташуев Гильермо Абаскаль
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