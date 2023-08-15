Комментатор Аксёнов: «Даже в своём нынешнем состоянии «Зенит» более стабилен, чем «Спартак»

Комментатор Александр Аксёнов поделился мнением о предстоящем матче пятого тура РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».

По мнению журналиста, несмотря на уход нескольких ведущих игроков, «Зенит» продолжает оставаться более стабильной командой, чем «Спартак».

«У «Спартака» глобальные проблемы в защите, и им надо что-то с этим делать. У «Зенита», несмотря на уход лидеров, в плане организации всё очень неплохо. Так что, нас ждёт равный матч», — цитирует Аксёнова «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая восьмой «Зенит» на два очка. Очная встреча этих команд состоится 20 августа в Москве и начнётся она в 19:30 по местному времени.