Аршавин: «Я не вижу, чтобы «Спартак» нуждался в Медине»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил целесообразность перехода Хесуса Медины в «Спартак».

«Я не вижу, чтобы «Спартак» прям нуждался в Медине. Не вижу такой потребности. Матч с «Зенитом» весь «Спартак» провёл плохо, игроки находились в некомфортных условиях уже изначально из-за схемы», — заявил экс-капитан российской сборной в интервью «Матч ТВ». По его мнению, центр поля в принципиальном поединке был за подопечными Сергея Семака, что стало следствием слабой игры трио полузащитников Умяров-Игнатов-Медина.

Напомним, что в центральном поединке пятого тура Премьер-лиги «Спартак» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 1:3. Хесус Медина перешёл в стан «красно-белых» из ЦСКА в июле нынешнего года.