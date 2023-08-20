​Орлов: «С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на топ-3»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу перспектив «Спартака». По его мнению, «красно-белым» нужно улучшать игру в обороне, чтобы претендовать на высокие места в чемпионате России.

«С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Орлов отметил, что в современном футболе команды всем составом обороняются и всем составом атакуют.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч пятого тура Премьер-лиги против «Зенита». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.