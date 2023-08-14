Скворцов: «Алипу по силам стать игроком основы «Зенита»

Футболист «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов поделился мнением о шансах защитника «Зенита» Нуралы Алипа стать основным игроком петербургской команды.

По мнению Скворцова, если Алипу начнут больше доверять, то у него появится возможность пробиться в основной состав «сине-бело-голубых».

«Нурик — очень сильный футболист. Думаю, ему по силам стать игроком основы «Зенита», просто нужно дать шанс. Он уже получал его и смотрелся очень достойно всегда, когда тренеры ему доверяли», — цитирует Скворцова Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний Алип провёл за «Зенит» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После четырёх туров РПЛ «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 20 августа против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.